تسريب الصور الرسمية لهواتف Galaxy S23 من سامسونغ

نشر موقع (Nieuwe Mobiel)، الجمعة، الصور الرسمية لهاتفي سامسونغ المرتقبين: غالاكسي إس 23 ألترا (Galaxy S23 Ultra)، وغالاكسي إس 23 بلس (Galaxy S23 Plus).

وتكشف الصور التي نشرها الموقع الهولندي عن كاميرات الهاتفين، وتصميمهما، والألوان التي سيأتيان بها. وهي تأتي بُعيد الصور التي سربها موقع (WinFuture) الألماني للهاتف الثالث في السلسلة: غالاكسي إس 23 (Galaxy S23).

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وعلى غرار هاتف (Galaxy S23)، يبدو أن طرازي (Galaxy S23 Ultra) و (Galaxy S23 Plus) يتشاركان الإطار المعدني والتصميم الزجاجي الذي يبدو شبيهًا بهواتف آيفون الأحدث من آبل، وبعض الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال المدة الماضية.

وبخلاف هواتف سلسلة (Galaxy S22)، فإن الهواتف الثلاثة المرتقبة في سلسلة (Galaxy S23) ستُتاح بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والوردي الفاتح.

وتكشف الصور الخاصة بهاتف (Galaxy S23 Ultra) المزود بالقلم الإلكتروني (S Pen) عن بعض الاختلافات عن الهاتفين الآخرين في السلسلة.

ووفقًا للصور المسربة، فإن ظهر الهاتف سيكون أكثر تسطحًا مقارنةً بهاتف (Galaxy S22 Ultra)، وهو يحوي 5 حساسات للكاميرات: 3 منها تحوي عدسات أكبر من الحساسين الآخرين، وهي تمتاز بحلقة تحيط بها.

ووفقًا للتسريبات، فإن هاتف (Galaxy S23 Ultra) سيمتاز بكاميرا خلفية رئيسية دقتها 200 ميغابكسل، وهي الأولى في هواتف غالاكسي من سامسونغ. ويُعتقد أيضًا أنه سيقدم وظائف محسنة للتركيز البؤري التلقائي وتثبيت الصورة مقارنة بهاتف العام الماضي.

يُشار إلى أن سامسونغ تعتزم الإعلان عن هواتف سلسلة (Galaxy S23) خلال حدث (Galaxy Unpacked) المقرر عقده في 1 فبراير المقبل.

والآن، يمكن للمشترين حجز نسختهم من الهواتف المرتقبة والحصول على رصيد قدره 50 دولارًا أميركيًا. ويمكن أيضًا الحصول على رصيد 100 دولار إن حجز المشترون هاتفًا مع الحاسوب المحمول: غالاكسي بوك (Galaxy Book).

ويُتوقع أن تحوي هواتف (Galaxy S23) المرتقبة الإصدار الأحدث والأسرع من معالجات كوالكوم، وهو: (Snapdragon 8 Gen 2)، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5X) بحجم 8 غيغابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 4.0) بحجم 512 غيغابايت. وبرمجيًا ستعمل هواتف السلسلة بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة (One UI 5.0).

هذا، ويمكن مشاهدة حدث (Galaxy Unpacked) عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، وقناتها على يوتيوب.