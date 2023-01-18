أبل تطرح أجهزة ماك بوك مزودة بمعالجات "إم 2" الجديدة

أزاحت شركة أبل الستار، أمس الثلاثاء، عن أجهزة ماك بوك تعمل برقائق المعالجات الجديدة الأسرع "إم2 برو" و"إم2 ماكس" في طرح مفاجئ قبل أسابيع من الموعد المعتاد لعملاق التكنولوجيا.

ويأتي طرح أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة التي تستخدم أحدث إصدارات أبل من رقائق "إم2"، التي طرحتها لأول مرة العام الماضي، بناء على قرار اتخذته الشركة في عام 2020 باستخدام أشباه موصلات من تصميمها بعد الاعتماد على تكنولوجيا "إنتل" لمدة 15 عاماً.













أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي من أبل

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ويبدأ سعر جهاز ماك الصغير الجديد من 599 دولاراً وسيكون متاحاً اعتبارا من 24 يناير. ويبدأ سعر أجهزة ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة والمزودة بأحدث الرقائق من 1999 دولاراً، بالمقارنة مع 1299 دولارا للطراز مقاس 13 بوصة المزود برقاقة "إم2".

وقالت أبل إن الجهاز المزود برقاقة "إم2 برو" الجديدة به أشباه موصلات أكثر من الجهاز "إم1 برو" بنسبة 20% تقريباً ويحتوي على مثلي الكمية الموجودة في جهاز "إم2: مما يساعد برامج مثل أدوبي فوتوشوب على تشغيل الأحمال الثقيلة "أسرع من أي وقت مضى".

وعادة ما تقيم أبل أول مؤتمراتها في العام في مارس حيث تطرح أجهزة "آي ماك" وكمالياتها. وذكرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق أن مؤتمر أبل المقرر في ربيع هذا العام قد يشهد تدشين نظارة الواقع المعزز التي طال انتظارها.