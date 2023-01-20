اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقر شركة تويتر (أ ف ب)

قيود جديدة من تويتر.. حظر التطبيقات الخارجية تماماً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما قطعت الخدمة عن تطبيقات بارزة، مثل "Tweetbot"و "Twitterifi" الأسبوع الماضي، قررت شركة تويتر حظر التطبيقات الخارجية بشكل تام.

فقد حدّثت الشركة قسم القيود في اتفاقية المطورين الخاصة بها لتتضمن الآن بنداً يحظر استخدام أو الوصول إلى المواد المرخصة (Licensed Materials) لإنشاء أو محاولة إنشاء خدمة أو منتج بديل أو مشابه لتطبيقات تويتر، بحسب ما نقل موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

"تويتر": نحن على علم ببيع بيانات مستخدمينا عبر الإنترنت تكنولوجيا تويتر "تويتر": نحن على علم ببيع بيانات مستخدمينا عبر الإنترنت

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت تويتر إنها تفرض قواعد طويلة الأمد لواجهة برمجة التطبيقات (API)، وتنص تلك القواعد على عدم السماح للتطبيقات الخارجية بالوصول إلى منصتها، لكنها لم تحدد القواعد التي انتهكها المطورون.

جذبت المستخدمين

جدير بالذكر أن تطبيقات تويتر الخارجية تُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المنصة، إذ إن تطبيقاً، مثل "Twitterific" حاضر في نظام (iOS) حتى قبل أن تطلق تويتر تطبيقها لنظام التشغيل التابع لشركة أبل.

وجذبت تلك التطبيقات عدداً كبيراً من المستخدمين في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى أنها لا تعرض الإعلانات.

ولطالما كان موقف تويتر تجاه تطبيقات الجهات الخارجية متساهلاً وحتى داعماً، ذلك أن الشركة أزالت قسماً من شروط المطورين الخاصة بها التي تمنع المطورين من تكرار خدمتها الأساسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط