"استعدوا للإحباط".. ماسك يغرّد فرحاً بخبر عن تويتر!

في بشرى قد تكون سارة لكثيرين، قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الثلاثاء، إن خوارزمية منصة تويتر ستصبح مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل.

وأضاف في تغريدة عبر العصفور الأزرق، الثلاثاء، قائلاً: "استعدوا للإحباط في البداية عندما تصبح خوارزميتنا مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل، لكنها ستتحسن سريعاً".

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"مزيد من الشفافية"

جاء كلام صاحب تسلا رداً على مستخدم قال إنه سيكون "معجبا حقا" إذا حدث ذلك.

وكان ماسك الذي يدّعي عادة أنه "مطلق حرية التعبير" خصوصاً أنه أجرى استطلاعات لآراء المستخدمين لاتخاذ قرارات مهمة في تويتر، مرارا وتكرارا في الماضي أنه يدعم فكرة جعل خوارزمية المنصة مفتوحة المصدر، وفقا لموقع "Insider".

أتى ذلك لأنه يرى في تلك الخاصية خطوة نحو مزيد من الشفافية في المنصة.

Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly! — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

ما هو "المصدر المفتوح"؟

يذكر أن "المصدر المفتوح" يشير عادة إلى البرامج أو التعليمات البرمجية المصدر التي يمكن الوصول إليها بشكل عام ليتمكن أي شخص من عرضها وتعديلها وإعادة توزيعها.

وفي مارس/آذار الماضي، أجرى ماسك استطلاعاً لآراء أتباعه حول جعل الخوارزمية مفتوحة المصدر.

وكتب حينها على تويتر: "أنا قلق من أن يكون للتحيز في خوارزمية تويتر تأثير كبير على الخطاب العام.. كيف نعرف ما يحدث بالفعل؟".

وفي مايو/أيار الماضي، غرّد ماسك مؤكداً أنه يتم التلاعب بواسطة الخوارزمية بطرق لا يدركها المستخدم.

كما قال: "أنا لا أقترح الخبث في الخوارزمية، بل إنها تحاول تخمين ما قد ترغب في قراءته، وبذلك يتم التلاعب عبر تضخيم وجهات نظرك دون قصد دون أن تدرك أن هذا يحدث".

وكان توماس ديفيدسون أستاذ علم الاجتماع بجامعة روتجرز والخبير في خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد رأى سابقاً أن جعل خوارزمية Twitter مفتوحة المصدر ومتاحة للباحثين يمكن أن يساعد في مواجهة خطاب التطرف وتحديد كيفية انتشاره.

حتى خلص ماسك مؤخراً إلى أن المصدر المفتوح هو السبيل للذهاب لحل كل من الثقة والفعالية، وفق رأيه.