"لقد عدت!".. ترمب على فيسبوك ويوتيوب مجدداً

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على فيسبوك ويوتيوب، الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين.

وكتب الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024: "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه: "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد"، وفق فرانس برس.

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"لم تعد خاضعة لقيود"

يأتي ذلك بعد أن أعلنت "يوتيوب" في وقت سابق الجمعة، إنهاء تعليق مشاركة ترمب في المنصة بعد عامين من حظره عقب هجوم أنصار له على الكابيتول.

وقالت المنصة الأميركية العملاقة على تويتر: "اعتباراً من اليوم، لم تعد قناة دونالد ترمب خاضعة لقيود".

فيما بررت قرارها بإعادة تفعيل قناة ترمب قائلة إنها قيّمت "مخاطر العنف"، آخذة بالاعتبار أهمية استماع الناخبين "للمرشحين الرئيسيين على قدم المساواة".

في يناير 2021

يذكر أن المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2024 كان استُبعد من الشبكة الاجتماعية في يناير 2021 بينما كان في السلطة، على خلفية هجوم أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن.

واتخذت معظم شبكات التواصل الاجتماعي التي تتمتع بانتشار واسع حينها، قرارات مماثلة لقرار "يوتيوب" غير المسبوق، وبينها "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

يشار إلى أنه في الأشهر الماضية أعيد تفعيل حسابات ترمب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، لكنه لم يستخدمها، واستمر بالتواصل مع أنصاره من خلال منصته الخاصة "تروث سوشال".