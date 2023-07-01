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FILE - Twitter logos hang outside the company's offices in San Francisco, Monday, Dec. 19, 2022. Ella Irwin, a top Twitter executive responsible for safety and content moderation, has left the company. Her departure came after owner Elon Musk publicly complained about the platform’s handling of posts about transgender topics. (AP Photo/Jeff Chiu, File)
تويتر
تويتر

ماسك: تويتر يطبق قيودا مؤقتة على قراءة التغريدات

الحسابات الموثقة يسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، والحسابات غير الموثقة 600 منشور يوميا، والحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

رويترز
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قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في تغريدة اليوم السبت إن منصة تويتر طبقت قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة، من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفاً أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

إيلون ماسك (شترستوك)
إيلون ماسك (شترستوك)

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك أمس الجمعة بأنها "إجراء طارئ مؤقت".

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وقال ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت تجرف بيانات تويتر "بقوة شديدة"، مما أثر على تجربة المستخدمين.

كان ماسك قد عبر سابقا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي، مثل أوبن إيه.آي، صاحبة روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي، لاستخدامها بيانات تويتر.

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