يتشابهان لكن هناك اختلافاً.. إليك الفرق بين تويتر وثريدز

بعدما أطلقت منصة إنستغرام رسمياً تطبيقها الجديد Threads الذي يشبه منصة التدوين المصغر تويتر، تساءل كثيرون عن الفرق بينهما؟

ويبدو أن تطبيق ثريدز الجديد الذي أطلقته شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، يشبه تويتر، لكن من دون الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بحسب وصف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في مقارنة بين التطبيقين.

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ما دفع العصفور الأزرق، مساء أمس الخميس، إلى تهديد شركة ميتا علناً، بمقاضاتها بسبب تطبيقها الجديد.

ما أوجه الشبه بين ثريدز وتويتر؟

يعتمدان على تدوينات ورسائل قصيرة يمكن للمستخدم مشاركتها مع المتابعين.

ويتيح ثريدز، كما تويتر، نشر النصوص والصور والروابط ومقاطع الفيديو.

كما يعد استخدام ثريدز سهلا، تماما كتويتر، لكن ثريدز يشترط منك أن يكون لديك حساب على تطبيق إنستغرام، الذي تملكه ميتا أيضا.

وبعد تنزيل التطبيق من iOS أو Android سيُطلب منك تسجيل الدخول بحسابك على إنستغرام وملء ملف تعريف المواضيع الخاص بك. يمكنك اختيار متابعة نفس الأشخاص الذين تتابعهم على إنستغرام أو اختيار بعضهم فقط، أو عدم متابعة أي منهم على الإطلاق.

والتطبيق متاح في أكثر من 100 دولة، ولكن ليس في الاتحاد الأوروبي، حيث تسود مخاوف تنظيمية ستؤجل إطلاقه. حيث تخضع "ميتا" لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشددة على شركات الإنترنت الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.

وإحدى تلك القواعد تقيّد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة، كما ستكون الحال عليها بين إنستغرام وثريدز.

أوجه الاختلاف... ماذا في تويتر ولا يتوفر في ثريدز؟

هناك عدة نقاط ليست متوفرة في الوقت الحالي على تطبيق "ثريدز"، بينما يعد تويتر رائدا فيها، وهي:

1- موجز المتابعين

يتوفر الآن موجز خوارزمي رئيسي واحد فقط على "ثريدز"، والذي يتضمن منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم وغيرهم من الأشخاص المشهورين في الخدمة.

2 - زر التحرير

لا يمكنك تعديل مشاركاتك بعد النشر على "ثريدز"، بينما يتيح تويتر ذلك، للمشتركين في "تويتر بلو".

3 - عدد الأحرف

الحد الأقصى يبلغ 500 حرف ولا شيء ينذرك بأنك قد تجاوزت هذه العتبة حتى تنشر.

4 - البحث

يمكنك البحث عن حسابات أخرى ولكن ليس عن الكلمات المتواجدة في المنشورات.

5 - المراسلة المباشرة

لا يمكنك إرسال رسائل خاصة من خلال "ثريدز"، سيتعين عليك العودة إلى إنستغرام من أجل ذلك.

5 - الإعلانات

لا إعلانات على المواضيع في الوقت الحالي.

الخصوصية

أما بشأن الخصوصية فإن "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، قد تجمع الكثير من البيانات من التطبيق مثل الصحة واللياقة والمشتريات والمعلومات المالية والموقع ووجهات الاتصال.. وأكثر من ذلك.

وتقول الصحيفة الأميركية تعليقا على ذلك: "إذا كنت من مستخدمي فيسبوك أو إنستغرام، فقد تراكم قدر كبير من البيانات عنك على مر السنين، توقع أن يكون هذا مجرد تطبيق آخر يفعل ذلك".

هل ثريدز منافس حقيقي لتويتر؟

من المؤكد أن "ثريدز" يبدو أقرب منافس لتويتر، إذ يرى تقرير الصحيفة أن ثريدز يتفوق على معظم منافسي تويتر السابقين، لأنه يستخدم إنستغرام لبناء قاعدة على الفور.

وفي أول سبعة ساعات من إطلاق التطبيق، كان لدى "ثريدز" أكثر من عشرة ملايين مشترك، وفقا لحساب مارك زوكربيرغ الخاص عبر "ثريدز".