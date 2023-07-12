اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شترستوك

بعد عطل وجيز.. تويتر وتشات جي.بي.تي يعودان إلى العمل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عادت خدمات تويتر إلى العمل بعد عطل وجيز يوم الأربعاء، بحسب موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية، بينما عاد تشات جي.بي.تي روبوت الدردشة واسع الانتشار من تطوير شركة أوبن إيه.آي إلى العمل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

التغريدات لا تظهر.. عطل مفاجئ يضرب "تويتر" حول العالم تكنولوجيا التغريدات لا تظهر.. عطل مفاجئ يضرب "تويتر" حول العالم

وأفاد موقع داون ديتيكتور بوجود نحو 200 بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، وذلك بعد تسجيل الموقع 5287 بلاغا.

مادة اعلانية

بلاغات المستخدمين

وقالت شركة أوبن إيه.آي في وقت سابق إن عمليات تسجيل الدخول إلى تشات جي.بي.تي بدأت في العمل. وقالت في وقت لاحق إن ثمة مشكلة يظهر فيها لبعض المستخدمين رسالة بخطأ "الفشل في الحصول على حالة الخدمة".

ويتتبع داون ديتيكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا حصّل زيلينسكي خلال قمة الناتو بديلا عن ضم بلاده للحلف؟ ماذا حصّل زيلينسكي خلال قمة الناتو بديلا عن ضم بلاده للحلف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط