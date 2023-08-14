من الذي يتهرب.. زوكربيرغ عن ماسك "غير جاد على الإطلاق"

يبدو أن مارك زوكربيرغ، مالك شركة ميتا قرر أن يضع حداً للتكهنات والشائعات التي لفت قضية منازلته لمالك منصة أكس (تويتر سابقا) إيلون ماسك.
فقد اعتبر في بيان نشره على مواقع فيسبوك وإنستغرام اللتين يملكهما أنه سيطوي صفحة المنازلة تلك، مدعيًا أن رئيس تسلا "ليس جادًا".
كما أضاف أنه "حان الوقت للمضي قدما".
من الذي يتهرب؟!
وقال إنه عرض على ماسك، "موعدا حقيقيا" لكن رجل الأعمال المنافس قدم العديد من الأعذار، في إشارة إلى أنه يتهرب.
لكن تصريح مؤسس فيسبوك أتى بعد ساعات قليلة من إعلان ماسك أمس الأحد أنه على استعداد للنزال في وقت مبكر اليوم الاثنين!
وكان الرجلان اللذان يملكان أضخم منصات التواصل، والمتنافسان في هذا المجال بقوة، أعلنا عن "النزال الموعود" في يونيو الماضي، ما أثار اهتمام الملايين من متابعيهما.
إلا أنهما لم يحددا تاريخاً محدداً، ما قلل لاحقا من الاهتمام بما يدليان به حول الملاكمة الموعودة، والتي على ما يبدو لن تحصل أبداً، إلا بين "أكس" و "ثريدز" فقط!
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