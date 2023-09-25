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Woman holds smartphone with Meta logo in front of a displayed Facebook's new rebrand logo Meta in this illustration picture taken October 28, 2021. (Reuters)
عن شركة ميتا (رويترز)

تغري الشباب عبر AI.. هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك

دبي - العربية.نت
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حالها كحال الجميع، يبدو أن شركة "ميتا" قررت الاستفادة من الذكاء الصناعي أيضاً.

"ميتا" تطور نظاما جديدا أكثر قوة للذكاء الاصطناعي شركات ذكاء اصطناعي "ميتا" تطور نظاما جديدا أكثر قوة للذكاء الاصطناعي

سحب البساط!

فقد بدأت مالكة "فيسبوك" تعمل هذه الأيام على تطوير عشرات من روبوتات الدردشة الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي، كوسيلة لجذب المستخدمين الشباب، وفق ما أكد أشخاص مطلعون

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كما أضافوا أن الشركة تعمل على اختبار هؤلاء الروبوتاتمن قبل الموظفين، على أن تعلن عن التفاصيل في مؤتمر Meta Connect، الذي يبدأ يوم الأربعاء القادم.

إلى ذلك، من المفترض أن يتم استخدام الروبوتات كوسيلة لتعزيز التفاعل مع المستخدمين، خصوصاً وأن بعضهم يتمتع أيضا بمهارات متعلقة بالإنتاجية مثل القدرة على المساعدة في البرمجة أو المهام الأخرى، وفقا لـصحيفة "وول ستريت جورنال".

يأتي هذا القرار في إطار خطة "ميتا" لجذب المراهقين ممن استحوذ عليهم تيك توك خلال الفترة الماضية.

(رويترز)
(رويترز)

وقد كانت الشركة فعلا مهتمة بملاحقة المستخدمين الأصغر سنا، وأعطت ذلك أولوية خصوصا بعد ظهور التطبيق الصيني، وسحبه البساط من المنصات الأخرى بين المراهقين في العامين الماضيين.

ودفع هذا التحول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في أكتوبر 2021 إلى القول إن الشركة ستعيد تجهيز "فرقها لجعل خدمة الشباب أولوية بدلاً من تحسينها لعدد أكبر من كبار السن".

جذب الشباب

يشار إلى أنه منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر الماضي، أعادت Meta تركيز عمل أقسام الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقات الشركة المختلفة

وتأمل الشركة اليوم في أن تساعد شخصيات Gen AI، كما هي معروفة داخليا، في جذب المستخدمين الشباب.

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