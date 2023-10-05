نوف حجازي: غوغل يستغل معلومات المستخدمين في الإعلانات

قالت المذيعة بقسم الاقتصاد في قناة "العربية" نوف حجازي، إن محرك البحث غوغل يحتكر 91% من سوق محركات البحث عالميا، ويستغل معلومات المستخدمين في الإعلانات.

المذيعة في قسم الاقتصاد بـ #العربية نوف حجازي: "#غوغل" يحتكر 91% من سوق محركات البحث عالميا ويستغل معلومات المستخدمين في الإعلانات pic.twitter.com/e6zSx1PunC — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

وأضافت أن إيرادات الإعلانات تشكل 60% من إيرادات غوغل كشركة، لذا فإن غوغل تستفيد بشكل كبير من جمع هذه المعلومات عن مستخدميها من أجل الإعلانات.

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يذكر أن غوغل تعتمد على الخوارزميات للوصول إلى مستخدميها واستهدافهم بالإعلانات المناسبة لكل مستخدم.

حجازي أشارت إلى أن غوغل تزعم أن المستخدم له مطلق الحرية في تغيير الإعدادات الخاصة به، واختيار محرك البحث الذي يرغب في استخدامه، إلا أنها أشارت إلى أن مثلا "تطبيقات الخرائط" Google Maps، فإن غوغل تحتكرها عالميا. كما أنها تسيطر على نظام التشغيل "أندرويد" الذي يسيطر على 70% من أنظمة التشغيل عالميا.