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نوف حجازي
غوغل

نوف حجازي: غوغل يستغل معلومات المستخدمين في الإعلانات

المذيعة في قسم الاقتصاد بالعربية تؤكد أن غوغل يحتكر 91% من سوق محركات البحث عالمياً

العربية.نت
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قالت المذيعة بقسم الاقتصاد في قناة "العربية" نوف حجازي، إن محرك البحث غوغل يحتكر 91% من سوق محركات البحث عالميا، ويستغل معلومات المستخدمين في الإعلانات.

وأضافت أن إيرادات الإعلانات تشكل 60% من إيرادات غوغل كشركة، لذا فإن غوغل تستفيد بشكل كبير من جمع هذه المعلومات عن مستخدميها من أجل الإعلانات.

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يذكر أن غوغل تعتمد على الخوارزميات للوصول إلى مستخدميها واستهدافهم بالإعلانات المناسبة لكل مستخدم.

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حجازي أشارت إلى أن غوغل تزعم أن المستخدم له مطلق الحرية في تغيير الإعدادات الخاصة به، واختيار محرك البحث الذي يرغب في استخدامه، إلا أنها أشارت إلى أن مثلا "تطبيقات الخرائط" Google Maps، فإن غوغل تحتكرها عالميا. كما أنها تسيطر على نظام التشغيل "أندرويد" الذي يسيطر على 70% من أنظمة التشغيل عالميا.

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