إليك أفضل 5 ساعات ذكية منخفضة السعر

تُعدّ الساعات الذكية من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء، وقد بدأت بالانتشار بنحو كبير في السنوات الأخيرة لما تحويه من مزايا تساعد في تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الإشعارات والمكالمات والرسائل التي تصل إلى الهاتف المتصل بالساعة.

يتوفر في الأسواق العديد من أنواع الساعات الذكية المتفاوتة في الأسعار والمواصفات؛ إذ تتوفر ساعات ذكية تتمتع بمواصفات قوية وتُباع بأسعار مرتفعة، وهناك الساعات الذكية المنخفضة السعر التي تتمتع بمواصفات جيدة لكنها تفتقر إلى بعض المزايا المتوفرة في الساعات المرتفعة السعر، ومع ذلك فهي تُلبي احتياجات العديد من الفئات وخاصة الأشخاص الذين يفكرون في شراء ساعة ذكية أول مرة.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية جديدة أو تفكر في البدء باستخدام الساعات الذكية وتبحث عن ساعة منخفضة السعر ويمكنها مساعدتك في تتبع اللياقة البدنية، وبعض المؤشرات الصحية، يمكنك اختيار واحدة من الساعات الذكية التالية:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch 4:

تعمل ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 بنظام Wear OS، كما تعمل هذه الساعة بالمعالج نفسه الذي تعمل به ساعة سامسونج Watch 5؛ مما يعني أنها تتمتع بقوة الأداء، ومع ذلك تُباع بسعر أرخص من سعر طراز Galaxy Watch 5.

تأتي Galaxy Watch 4 في هيكل متين، وتضم شاشة مشرقة تعمل باللمس كما تضم أزرارًا جانبية تُسهل لك التحكم في العناصر الظاهرة في الشاشة، وتضم هذه الساعة أيضًا الكثير من المستشعرات لقياس المؤشرات الصحية مثل: معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة الإجهاد ودهون الجسم وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن ساعة سامسونج العديد من الأوضاع الرياضية التي تسمح لك بتتبع ما يصل إلى 90 تمرينًا، وهذا يساعدك في تتبع أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية، لكن الجانب السلبي هو عمر البطارية؛ إذ تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تصل إلى يوم ونصف.

تُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 بسعر قدره 159 دولارًا.

2- ساعة آبل Watch SE:

تحظى ساعات آبل الذكية (Apple Watch) بشعبية كبيرة، ولكنها مرتفعة السعر باستثناء طراز Watch SE الذي يُعدّ أرخص طراز من ساعات آبل الذكية.

تُعد Apple Watch SE الخيار المناسب لأولئك الذين يبحثون عن ساعة ذكية تتوافق مع منظومة آبل ولكنها منخفضة السعر، ولن تعمل هذه الساعة مع هواتف أندرويد لذلك ستحتاج إلى هاتف آيفون أو جهاز آيباد لإقران الساعة به.

تفتقر هذه الساعة إلى بعض المستشعرات المتوفرة في الطرز الأخرى، مثل: ECG و SpO2 ومستشعر درجة حرارة الجلد، ولكنها تتضمن العديد من المزايا الأخرى المفيدة لتتبع اللياقة البدنية والنوم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وتلقيها باستخدام الساعة.

يمكن لساعة Watch SE تتبع العديد من التمارين الرياضية، ويساعدك نظام تحديد المواقع العالمي المدمج في تتبع المسافة والسرعة في أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الخارج، بالإضافة إلى ذلك، تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تصل إلى يوم ونصف.

تُباع ساعة آبل Watch SE بسعر يبدأ من 249 دولارًا.

3- ساعة Fitbit Versa 4:

تحتوي Fitbit Versa 4 على مزايا متقدمة لتتبع النشاط البدني وهي مريحة للارتداء بسبب تصميمها الصغير الحجم والخفيف الوزن، وتتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يساعدك في تتبع جميع بيانات الموقع عند ممارسة الرياضة في الخارج، كما تدعم هذه الساعة العديد من الأوضاع الرياضية، مع توفر مزايا متعددة لتتبع بعض المؤشرات الصحية، ومنها: تغير درجة حرارة الجلد وتتبع نسبة السكر في الدم، ولكنها لا تتضمن المزايا الخاصة بتخطيط كهربية القلب أو تتبع الإجهاد مثل تلك الموجودة في طراز Fitbit Sense 2.

تمتاز ساعة Fitbit Versa 4 بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وتتكامل مع المساعد الصوتي من جوجل (Google Assistant)، والمساعد الصوتي أليكسا (Alexa)، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى ستة أيام.

تُباع ساعة Fitbit Versa 4 بسعر قدره 149 دولارًا.

4- ساعة Amazfit Active:

تبرز Amazfit Active عندما يتعلق الأمر بالأجهزة القابلة للارتداء التي تجمع بين المواصفات القوية والسعر المنخفض، وتمتاز هذه الساعة بالمتانة والوزن الخفيف، وتضم شاشة مشرقة، ولكنها ليست ساطعة كثيرًا؛ مما يقلل وضوح المحتوى عند استخدام الساعة تحت ضوء الشمس الساطع.

تعمل ساعة Amazfit Active بنظام التشغيل Zepp 2.0، وهذا يعني عدم توفر جميع التطبيقات والمزايا المتوفرة في الساعات التي تعمل بنظام Wear OS، ومع ذلك تتضمن هذه الساعة مزايا لمراقبة معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة الإجهاد والتوتر، وتتبع النوم، وتتضمن أيضًا أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

تُباع ساعة Amazfit Active بسعر قدره 130 دولارًا.

5- ساعة Garmin Forerunner 55:

تُعدّ Garmin Forerunner 55 ساعة ذكية ميسورة التكلفة تأتي مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج وهو مفيد لك إذا كنت تمارس رياضة الجري أو ركوب الدراجة بانتظام؛ إذ يساعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في تتبع جميع بيانات الموقع، لتتعرف المسافة والسرعة في كل مرة تمارس فيها هذه الرياضات، كما تتضمن هذه الساعة مزايا لمراقبة معدل ضربات القلب وتتبع التمارين الرياضية، وتمتاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بالعمل لمدة تصل إلى أسبوعين.

ومع ذلك تفتقر Garmin Forerunner 55 إلى بعض المزايا البارزة المتوفرة في الساعات الذكية الأغلى سعرًا، مثل: مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، والشاشة التي تعمل باللمس، ولا تعمل بنظام Wear OS؛ مما يحد من توفر التطبيقات التابعة لجهات خارجية والتكامل مع هواتف أندرويد.

تُباع ساعة Garmin Forerunner 55 بسعر قدره 200 دولار.