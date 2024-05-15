خطوة مفاجئة.. العقل المدبر لإقالة سام ألتمان يغادر OpenAI

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في خطوة ربما فاجأت كثيرين من المهتمين والمتابعين لعالم الذكاء الاصطناعي، غادر العقل المدبر لإقالة سام ألتمان والمؤسس لـ "أوبن إيه آي" الشركة رسمياً.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the… — Ilya Sutskever (@ilyasut) May 14, 2024

فقد أعلن إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك للشركة وكبير العلماء مغادرة الشركة رسمياً وذلك في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس".

وأشار إلى أنه يغادر بعد حوالي عقد من الزمان، كاشفاً أنه متحمس لما سيأتي بعد ذلك متحدثا عن مشروع مهم له سيكشف تفاصيله في الوقت المناسب.

ألتمان حزين

من جانبه كتب سام ألتمان المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لــ"أوبن إيه آي" والاسم الأكثر شهرة بمجال الذكاء الاصطناعي، أن إيليا سينفصل عن الشركة معبراً عن حزنه لهذه الأنباء.

وأعلن أن مدير الأبحاث في الشركة جاكوب باتشوكي سيكون كبير العلماء الجدد لديهم، واصفاً إياه بأحد أعظم العقول في جيلهم، وفق تقرير نشره موقع " theverge".

Ilya and OpenAI are going to part ways. This is very sad to me; Ilya is easily one of the greatest minds of our generation, a guiding light of our field, and a dear friend. His brilliance and vision are well known; his warmth and compassion are less well known but no less… — Sam Altman (@sama) May 14, 2024

وأدى الغموض المحيط بتوظيف سوتسكيفر بعد الإطاحة بألتمان في نوفمبر الماضي إلى تساؤلات ودعابات مثل أين هو إيليا؟ حتى أن إيلون ماسك كثيراً ما يلجأ إلى المنصة التي يملكها "إكس" (تويتر سابقاً)، لطرح السؤال بنفسه.

استقالة مسؤول آخر

من جانبه أكد موقع The Verge أن جان ليك، الذي كان يدير فريق سوتسكيفر الذي كان يدير فريق Superalignment ووقف من أجل "التوجيه والتحكم" في الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة، قد استقال أيضاً من الشركة.

وسيتولى جون شولمان مسؤولياته، وهو مؤسس مشارك آخر للشركة والذي وقف إلى جانب ألتمان أثناء الانقلاب الفاشل على مجلس الإدارة في العام الماضي.

انقلاب فاشل

يذكر أن الشركة شهدت في نوفمبر من العام الماضي انقلابا فاشلا ضد ألتمان الذي عاد لمنصبه بعد إقالته مجلس الإدارة له فجأة.

وكان سوتسكيفر شخصية محورية بالشركة، لدرجة أنه تولى إجراء مراسم زفاف الرئيس غريغ بروكمان في مقر مكاتب الشركة.

وخلال السنة الماضية، كان سوتسكيفر واحداً من العديد من أعضاء مجلس إدارة"أوبن إيه آي" الذين بادروا للإطاحة بالرئيس التنفيذي ألتمان، وهو القرار الذي أثار عاصفة من الغضب على مدى 5 أيام في الشركة.

إذ استقال بروكمان احتجاجاً على ذلك، كما ثار المستثمرون، وفي غضون بضعة أيام، وقع كافة موظفي الشركة، وعددهم 770 تقريباً خطاباً يهددون فيه بالاستقالة ما لم تتم إعادة ألتمان لعمله.

كذلك مما فاقم حالة الفوضى أن سوتسكيفر قال إنه يأسف على مشاركته في إقالة ألتمان، وبعد فترة وجيزة، أُعيد الرئيس التنفيذي لمنصبه.

وفي أعقاب عودة ألتمان إلى الشركة أواخر نوفمبر الماضي، قال عبر منشور على المدونة أن سوتسكيفر لن يعود إلى منصبه السابق باعتباره عضواً بمجلس إدارة، لكن الشركة كانت "تناقش الطريقة التي يمكنه بها مواصلة عمله في "أوبن إيه آي".