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أصغر ضحايا فاجعة السلط.. شقيقها يروي"استهتروا بالأرواح"

مستشفى السلط الجديد الأردن

أصغر ضحايا فاجعة السلط.. شقيقها يروي"استهتروا بالأرواح"

شقيق أصغر ضحايا مستشفى السلط بالأردن لـ"العربية.نت": سبب وفاة شروق الإهمال والتقصير والاستهتار بأرواح المواطنين بشكل عام.

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عمّان – محمد الطراونة

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شروق مسعود (26 عاما)، هي أصغر ضحايا حادثة انقطاع الأكسجين بعد أيام على دخولها مستشفى السلط الحكومي الأردني إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفي حديث مع شقيق الشابة الراحلة، أوضح أحمد مسعود لـ"العربية.نت" أن سبب وفاة أخته الإهمال والتقصير والاستهتار بأرواح المواطنين بشكل عام.

وتحدث عن الظروف التي دخلت فيها شقيقته إلى مستشفى السلط قائلاً إنها أدخلت للعلاج يوم الثلاثاء الماضي إثر إصابتها بالفيروس المستجد، بعد معاناتها من نقص في الأكسجين ما استدعى وضعها ليل الجمعة على أجهزة التنفس الصناعي لتكون أول من فارق الحياة السبت.

كما طالب بمحاسبة جميع المقصرين حتى لا يتكرر الأمر مع أشخاص آخرين لا ذنب لهم.

إلى ذلك، رفضت عائلة شروق فتح بيت للعزاء بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، والاكتفاء بالتعزية على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الأردن استيقظ صباح السبت على فاجعة وفاة 7 مواطنين إثر انقطاع الأكسجين عنهم في مستشفى السلط الجديد.

وتسبب الحادث باستقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ومدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان، فيما أوقف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

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