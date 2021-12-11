محمد رمضان يشرب الشيشة خلال مقابلة.. فيديو صادم!

بعد آخر فيديو مثير للجدل مع فنانة هندية، يعود الفنان المصري محمد رمضان من جديد ليثير زوبعة بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني وهو يشرب الشيشة.

ونشر محمد رمضان المقطع المصور من لقائه التلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية، قبل أيام عبر صفحتيه في "إنستغرام" و"فيسبوك"، إلا أنه أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل.

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وكان الفنان المصري تعرض خلال الفترة الماضية إلى مجموعة انتقادات بسبب فيديو مصور مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات ايحائية.

كذلك، سبق وأثار حالة من الجدل، بعد نشره فيديوهين على حسابه في إنستغرام في أكتوبر الماضي وهو يراقص مضيفتين على متن طائرته الخاصة في طريقه للجونة، على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة "يا حبيبي". وعلق على أحد المقطعين قائلاً: "المضيفة الفرفوشة رزق".

دعوى لشطبه

يذكر أن محكمة مصرية قضت في نهاية نوفمبر الماضي، بشكل نهائي في الدعوى التي تم رفعها للمطالبة بشطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل بشكل نهائي.

وجاء قرار المحكمة برفض الدعوى المقدمة، والتي اختصم فيها محامٍ مصري، الفنان رمضان، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لينصف القضاء رمضان في هذه الأزمة.