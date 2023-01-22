اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وشوشات من غزة - رئيسية
تعبيرية
وشوشات من غزة

اعتقالات وابتزاز وإخراس للصحافيين.. "وشوشات من غزة" تكشف

الجزء الثاني من الحلقات يكشف المزيد من مظالم حماس داخل غزة، ومحاولات سكان القطاع للمواجهة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يتضمن الجزء الثاني وقبل الأخير من سلسلة حلقات "وشوشات من غزة"، 9 مقابلات قصيرة مع سكان قطاع غزة. تم إنتاج سلسلة حلقات "وشوشات من غزة" بواسطة "مركز اتصالات السلام" Center for Peace Communications، وهو منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، ويتم نشرها باللغة العربية حصريًا عبر "العربية.نت"، وكذلك باللغة الفارسية عبر Kayhan London ، والإنجليزية والفرنسية بواسطة Times of Israel، والإسبانية والبرتغالية عبر Infobae وRecordTV على التوالي.

"اللي حابة لأولادي" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "اللي حابة لأولادي"
"التهمة.. إنك بدك تعيش!" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "التهمة.. إنك بدك تعيش!"

ولدواعي الحفاظ على أمن وسلامة المتحدثين من غزة، تم توظيف تقنية تغيير الصوت، كما يظهرون كرسوم متحركة بدلًا من مشاهدة مقاطع الفيديو الفعلية.

وقد اطلعت "العربية.نت" على اللقطات الأصلية والتي تتطابق مع مقاطع الرسوم المتحركة التي تحاكيها للتأكد من هوية المتحدثين.

وفي الجزء الأول من حلقات "وشوشات من غزة"، التي تم نشرها في الأسبوع الماضي، وصف رجال ونساء من غزة ممارسات حركة حماس لقمع الحقوق وانتهاك الحريات الشخصية. وتحدثوا عن اعتقالات تعسفية وابتزاز حماس للتجار الصغار وإخراس الصحافيين.

"ممنوع تحكي بديش حرب" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "ممنوع تحكي بديش حرب"
"جريمة العلاج النفسي" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "جريمة العلاج النفسي"

وأعرب المتحدثون عن دعمهم القوي لتقرير المصير للفلسطينيين، كما استنكروا ممارسات حماس باعتبارها تلحق الضرر بهذه القضية من خلال شن حروب مع إسرائيل، لا تستطيع الانتصار فيها عن طريق اختباء عناصرها في الملاجئ وترك المدنيين يعانون من الخسائر.

كما عبروا عن قناعاتهم بأن حروب حماس ليست إلا مجرد مسرحية لجلب أموال المساعدات، التي تواصل عناصر الحركة نهبها.

"الواسطة في كل شيء" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "الواسطة في كل شيء"
"التغيير من الشعب" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "التغيير من الشعب"

وفي الجزء الثاني من حلقات "وشوشات من غزة"، يتم كشف المزيد من المظالم داخل القطاع، ومحاولات سكان القطاع للقيام بردود أفعال حيالها، متمثلة في الجهد الذي بذله ما يقرب من 1000 من سكان غزة في عام 2019 لتحدي سلطة حماس من خلال تنظيم مظاهرات في الشوارع. يروي أربعة من قدامى الناشطين في تلك الحركة الاحتجاجية تجربتهم ويشرحون كيف أعادوا تشكيل حياتهم وتوقعاتهم.

"قادتهم أثرياء" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "قادتهم أثرياء"
"كنت حالما" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "كنت حالما"
"حياة تمنحنا معنى" وشوشات من غزة وشوشات من غزة "حياة تمنحنا معنى"
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توجه عسكري جديد.. لماذا تسعى كوريا الجنوبية لامتلاك القوة النووية؟ توجه عسكري جديد.. لماذا تسعى كوريا الجنوبية لامتلاك القوة النووية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط