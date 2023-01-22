"قادتهم أثرياء"

جزء مما يؤجج مرارة الغزيين، بحسب "هشام"، هو السلوك المتفاخر لقادة حماس. ويقول إنه "في الوقت الحاضر، ليس المحتل هو من يقتلني"، بل بالأحرى حماس التي تفرض ضرائب ساحقة، تاركة سكان غزة في فقر مدقع في حين أن مسؤوليها لديهم "أراض وشركات ومبالغ ضخمة من المال".

وتفرض حماس عبئًا ضريبيًا ثقيلًا، حيث تجمع ما يقرب من 30 مليون دولار شهريًا من سكان غزة المحاصرين بالفعل. وهذه الضرائب تمول ميزانية مبهمة إلى حد كبير، حتى يكون الغرض منها سريًا. ومع ذلك، فإن حماس "تقدم القليل من الخدمات في المقابل، ومعظم مشاريع المساعدات والإغاثة يغطيها المجتمع الدولي"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس". محمد آغا، صاحب محطة وقود، يشعر بالضيق ويعرب عن أسفه قائلاً: "قبل حماس، كان 1000 شيكل (حوالي 320 دولارًا) شهريًا يكفي لعائلة. الآن، 5000 لا تكفي لأنهم يفرضون ضرائب على المواطنين".

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وفي الأثناء، وعلى الرغم من إظهار جو من التقشف ظاهريًا، يعيش مسؤولو حماس وعائلاتهم في رفاهية نسبية. ففي عام 2009، أعلنها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: "أيدينا نظيفة. لا نسرق الأموال، ولا نملك العقارات، ولا نبني الفلل".

ومع ذلك، ففي السنوات الأخيرة، أصبح ابن هنية معروفًا على نطاق واسع في غزة باسم "أبو العقارات" بسبب حيازات عقارية واسعة النطاق تمكن منها بفضل نفوذ والده. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت الصحافية الفلسطينية لارا أحمد أن هنية غسل عدة ملايين من الدولارات بين عائلته الموسعة. كما لاحظ الصحافي الفلسطيني أكرم عطا الله أنه "تم الكشف عن حماس كسلطة"، على حد قوله، و"اكتشف الناس أن قادتهم يعيشون أفضل بكثير منهم".

ويستجيب شباب غزة أحيانًا لمثل هذه المعلومات بروح الدعابة. ففي العام الماضي، أطلق نشطاء محليون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لفتت الانتباه إلى مخالفات مالية لحركة حماس بعنوان "أيدينا نظيفة". وأظهر استطلاع حديث أجراه "معهد واشنطن" Washington Institute ليس فقط أن الغالبية العظمى من سكان غزة "محبطون من حكم حماس"، ولكن أيضًا 84 % من سكان غزة يعطون الأولوية "للإصلاح السياسي والاقتصادي الداخلي على قضايا السياسة الخارجية".