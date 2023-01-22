"كنت حالما"
على الرغم من أن حماس تدعي احترام حق الفلسطينيين في حرية التعبير، فإن سلوكها يظهر عكس ذلك
متظاهر آخر، "وليد"، يصف سجنه من قبل حماس 7 مرات. ويتذكر أنه قبل الاختبارات المؤيدة "كنت شابًا حالمًا، أحلم بالتغيير.. لم أتخيل أنهم سيصفونا بالخونة.. فنحن لا نعني أي ضرر لأحد، بعد كل شيء." ويقول إن ما غيّر حياته هو تجربة النظر في عيون جلاديه.
وعلى الرغم من أن حماس تدعي احترام حق الفلسطينيين في حرية التعبير، فإن سلوكها يظهر عكس ذلك بالطبع. بالإضافة إلى إطلاق النار على الحشود، ومداهمة المنازل، واعتقال أكثر من 1000 شخص، أساءت حماس إلى أعداد لا تُحصى في الحجز. فعلى سبيل المثال، أمير أبو عون البالغ من العمر 19 عاماً "احتُجز لمدة خمسة أيام قال خلالها إنه تعرض للصفع والضرب والحرمان من الطعام".
كان جزء من رد حماس على مظاهرات 2019 هو العمل بشكل منهجي على تصنيف المؤيدين للاحتجاجات على أنهم خونة. ففي عام 2019، تم تجنيد وسائل الإعلام الموالية لحماس، داخل القطاع وفي دول عربية أخرى، لتشويه سمعة المتظاهرين في غزة على أنهم "متعاونون" مع قوات الأمن الإسرائيلية. وزعم مسؤول أمني في حماس أن "هذه الاحتجاجات تحركها جهات أجنبية وتسعى هذه الأطراف لزعزعة الاستقرار في قطاع غزة".
وبما أن وسائل الإعلام الموالية لحماس من مختلف الدول العربية تردد هذه النقاط، فإنها تعزز الشعور داخل غزة بأن كثيرين في المنطقة يخلطون بين دعم حماس ودعم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة حماس.
-
"اللي حابة لأولادي"حولت حماس التعليم في غزة إلى نظام للتلقين الأيديولوجي والتجنيد العسكري وشوشات من غزة
-
"جريمة العلاج النفسي"تركت 15 عامًا من حكم حماس لسكان غزة فرصا قليلة للتعبير عن مظالمهم غير المصرح بها وشوشات من غزة
-
"الواسطة في كل شيء"الاعتقاد بأن مؤسسات حماس فاسدة ناتج من عدد من العلامات الواضحة، منها المحسوبية الأكثر شيوعاً وشوشات من غزة
-
"ممنوع تحكي بديش حرب"تتمتع حماس بدعم قوي من جميع وسائل الإعلام المملوكة للحكومة الإيرانية، مع أكثر من 210 منصات في 35 دولة وشوشات من غزة
-
"التهمة.. إنك بدك تعيش!""الحملة على حرية التعبير واستخدام التعذيب في غزة قد وصل إلى مستويات جديدة مقلقة" وشوشات من غزة
-
"حياة تمنحنا معنى"تكثفت حماس جهودها لفرض الأعراف الاجتماعية المحافظة بعد تولي الحركة السلطة وشوشات من غزة
-
"قادتهم أثرياء"تفرض حماس عبئًا ضريبيًا ثقيلًا، حيث تجمع ما يقرب من 30 مليون دولار شهريًا من سكان غزة المحاصرين بالفعل وشوشات من غزة
-
"التغيير من الشعب"تم "استهداف" 42 صحافيًا من غزة خلال احتجاجات 2019، حيث واجهوا "اعتداءات جسدية واستدعاءات وتهديدات واعتقالات منزلية ومصادرة معدات" وشوشات من غزة