"نحتاج إلى سلطة ناضجة"

يلاحظ فادي أن سكان غزة اكتشفوا في السنوات الأخيرة أن "فلسطين التي تريد حماس تحريرها ليست هي فلسطين نفسها التي طردنا منها نحن الفلسطينيين.. إن هناك الآن شعبا كاملا، هناك - شعب وإسرائيل ككل، وهو ما يحتاجه الفلسطينيون بالفعل". في حين أن حماس تجعل من "الصعب للغاية التحدث عن السلام"، يعتقد فادي أنه "إذا تمكنّا من التعامل مع العالم الخارجي، فسيكون من الممكن للفلسطينيين في غزة استعادة إنسانيتهم، والاعتراف بأن الحياة لها قيمة وسيرون الإنسانية في الإسرائيليين أيضًا".

كثيرا ما تدعي حماس أن النصر وشيك. في العام الماضي، أعلن السياسي لحركة حماس كنعان عابد أن "دولة إسرائيل ستكون تاريخاً"، مخاطبًا الفلسطينيين خارج فلسطين قائلًا: "جهزوا أوراقكم. ستعودون إلى فلسطين بعد التحرير". يرى الكثير من سكان غزة واقعًا مختلفًا. وكما قال أحد الشباب في غزة الذي يكافح من أجل إعالة أسرته: "حياتي أشبه بشاشة تلفزيون بلا صورة".

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وبدلاً من فتح مساحات جديدة لسكان غزة، فإن حماس تضغط عليهم أكثر. كما أشرنا سابقًا، في عام 2021، بعد أن أجرى نشطاء من غزة سلسلة من محادثات عبر تطبيق "زووم" مع إسرائيليين لمناقشة إمكانية السلام، اعتقلت حماس العديد منهم. وأعلن جناحها العسكري في بيان أن "التطبيع بجميع أشكاله وأنشطته خيانة وجريمة وغير مقبول دينيا ووطنيا وأخلاقيا". تم سجن زعيم المجموعة وتعذيبه. وأشار عمر شاكر، مدير "منظمة هيومان رايتس ووتش" الإسرائيلية الفلسطينية، إلى أن الحادث يعكس "ممارسة حماس المنهجية لمعاقبة أولئك الذين يهدد كلامهم عقيدتهم".