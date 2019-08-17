إسرائيل تشن غارتين على غزة وتعترض صاروخاً من القطاع

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر السبت، غارتين على مواقع في قطاع غزة، طالتا أنفاقا في شمال ووسط قطاع غزة، حسب زعم جيش الاحتلال الإسرائيل.

وتأتي الغارات بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء الجمعة، في أول هجوم من نوعه منذ أكثر من شهر، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال بيان عسكري إسرائيلي، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت مقذوفاً بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية ومحيطها.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الهجوم هو الأول منذ 12 تموز/يوليو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن 32 فلسطينياً جرحوا بنيران إسرائيلية على طول السياج الحدودي في غزة خلال "مسيرات العودة" الأسبوعية هناك.

وبدأت التظاهرات الدورية والاشتباكات على طول السياج الحدودي في قطاع غزة المحاصر في آذار/مارس 2018.

وقُتل 302 فلسطيني على الأقل بنيران إسرائيلية عند المنطقة الحدودية في غزة منذ ذلك الحين، غالبيتهم خلال التظاهرات.

وتراجعت حدة التظاهرات في الأشهر الأخيرة بعد هدنة رعتها الأمم المتحدة ومصر.