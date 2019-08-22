4 غارات إسرائيلية على غزة.. وإطلاق صاروخين من القطاع

وقع صاروخ أطلِق من قطاع غزة ليل الأربعاء في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة ناحال عوز الحدودية.

أتى ذلك بعد أن شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 4 غارات على أهداف في موقع البحرية (غرب القطاع) وفي محيط دير البلح وخان يونس (جنوب القطاع)، دون وقوع إصابات.

وقبل شن الغارات، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن صاروخاً أطلق مساء الأربعاء من قطاع غزة وقع في جنوب إسرائيل من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، في قصف هو الخامس من نوعه في غضون ستة أيام.

ولم يشر الجيش في تغريدته إلى المكان الذي سقط فيه الصاروخ، كما لم يعلن عن تسبّبه بإصابات أو أضرار، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن الصاروخ سقط في أرض خلاء ولم يؤد إلى تشغيل صفارات الإنذار في الأحياء السكنية.

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ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وليل الجمعة أطلِق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، وكان ذلك أول قصف من نوعه منذ 12 تموز/يوليو.

وفي الليلة التالية أطلقت ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

ولم يتسبّب أي من هذه الصواريخ بإصابات أو أضرار، ولا كذلك الغارات التي شنتها إسرائيل على غزة انتقاماً.

والأحد، قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه السياج الحدودي رداً على القصف الصاروخي من القطاع.

وتأتي هذه التوترات قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشعبية كبيرة قبيل الانتخابات لكنّه يواجه أيضاً ضغوطاً سياسية شديدة.

وتجري تظاهرات أسبوعية منذ آذار/مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحقّ العودة للاجئين.

وتتخلّل "مسيرات العودة" هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل.

ومنذ بدأت هذه المسيرات، قتل ما لا يقل عن 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية غالبيتهم في صدامات خلال التظاهرات والبقية في ضربات إسرائيلية ردّاً على عمليات جرت انطلاقا من قطاع غزة.