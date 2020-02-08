الإمارات.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، السبت، عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجديدين وهما من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.

‌‎كما لفتت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.

4 من عائلة واحدة

وكانت الإمارات أعلنت في 29 يناير عن تسجيل أول إصابة في البلاد. وأوضحت في حينه أن المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية من أجل السياحة، مضيفة أن حالتهم الصحية مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

يأتي هذا في وقت يسجل عدد الإصابات بالفيروس المستجد، الذي لم يتوصل العلماء إلى علاج له بعد بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، ارتفاعاً لا سيما في الصين.

فقد أعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن عدد الوفيات في الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا ارتفع 86 شخصا ليصبح 722 شخصا الجمعة. وتم اكتشاف 3399 حالة أخرى في هوبي بؤرة تفشي كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 31774 حالة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن في وقت سابق أن العالم يواجه نقصاً في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الوقاية اللازمة لمكافحة انتشار كورونا.