لبنان: دعوات إلى الإضراب العام غدا بصيدا وعكار آخر تحديث: الاثنين 16 جمادي الثاني 1441 هـ - 10 فبراير 2020 KSA 22:16 - GMT 19:16 تارخ النشر: الاثنين 16 جمادي الثاني 1441 هـ - 10 فبراير 2020 KSA 22:11 - GMT 19:11 المصدر: دبي - العربية.نت من احتجاجات سابقة في لبنان رابط مختصر شارك لبنان: دعوات إلى الإضراب العام غدا بصيدا وعكار PDF اطبع حجم الخط قالت الوكالة الرسمية اللبنانية، الاثنين، إن منظمي حراك مدينة صيدا، دعوا في بيان، إلى الإضراب العام غدا. كلمات دالّة #إضراب, #صيدا, #عكار, #لبنان إقرأ أيضاً هل سحبت فلسطين طلبها إدانة خطة ترمب للسلام بمجلس الأمن؟ 18:09 GMT