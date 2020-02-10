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لبنان: دعوات إلى الإضراب العام غدا بصيدا وعكار

المصدر: دبي - العربية.نت
من احتجاجات سابقة في لبنان
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قالت الوكالة الرسمية اللبنانية، الاثنين، إن منظمي حراك مدينة صيدا، دعوا في بيان، إلى الإضراب العام غدا.

كلمات دالّة

#إضراب, #صيدا, #عكار, #لبنان
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