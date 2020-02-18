مجدداً كورونا يتراجع.. والصحة العالمية: لا تتفاءلوا

كشفت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 1868 شخصا في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين. وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

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وتعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس حذر الاثنين من الإفراط بالتفاؤل. وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".

وقال لصحافيين إن "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً أن "كل السيناريوات لا تزال واردة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة.