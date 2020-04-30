أيادي حزب الله تصل مساجد ومراكز ثقافية في ألمانيا

ذكر تقرير لوكالة المخابرات في هامبورغ أن نحو 30 مسجداً ومركزاً ثقافياً في ألمانيا تربطهم صلات بميليشيات حزب الله.

كما قالت الوكالة إنه "يوجد حالياً حوالي 30 جمعية ثقافية ومسجدا معروفين يلتقي فيهم بانتظام عملاء قريبون من حزب الله أو إيديولوجيته".

ووفقاً لوثيقة المخابرات المكونة من 282 صفحة والتقارير الألمانية الأخرى التي راجعتها قناة فوكس نيوز، هناك 1050 من أنصار حزب الله وأعضائه في ألمانيا.

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إلى ذلك لفت التقرير إلى أن "جمع التبرعات هو أحد أهم مهام الجمعيات حيث يلتقي عناصر حزب الله".

وأضاف أن "الجمعيات تتميز بجهود تقوية أواصر اللبنانيين الذين يعيشون هنا (في هامبورغ) مع وطنهم وحزب الله"، مشيراً إلى وجود 30 من أنصار حزب الله في هامبورغ.

وتظهر بيانات استخباراتية ألمانية إضافية أن عناصر حزب الله في ألمانيا يرسلون الأموال إلى مقر الميليشيا في بيروت.

حظر كامل

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية كانت أعلنت، الخميس، أن ألمانيا حظرت رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

يشار إلى أن البرلمان الألماني صوت في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

دول عديدة

وقفي يناير كانو الأول الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية حظر حزب الله اللبناني على أراضيها وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية، إذ تصل عقوبة الانتماء إلى الميليشيا أو الترويج لها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

كما أعلن وزير الأمن في هندوراس، أيضاً في يناير الماضي، تصنيف بلاده لميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية، ولحقت به هولندا، وذلك بعد إعلان أليخاندرو غياماتي، رئيس غواتيمالا اعتزامه تصنيف الميليشيا اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

إلى ذلك أضحت أغلب دول أميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، على غرار الأرجنتين وباراغواي والبرازيل وغيرها.

أما حول العالم فهناك 57 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدرجت حزب الله بشكل رسمي على قوائم الإرهاب وتحظر نشاطه بشكل كامل، في حين تخضع نحو 70 دولة، نشاطات الحزب إلى المراقبة الشديدة.