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بومبيو: نأمل أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون لاتفاق سلام

U.S. Secretary of State Mike Pompeo, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Bahrain's Foreign Minister Abdullatif Al Zayani deliver joint statements during their meeting in Jerusalem November 18, 2020. Menahem Kahana/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

بومبيو: نأمل أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون لاتفاق سلام

وزير الخارجية الأميركي أكد أن واشنطن ستعمل على حماية المنطقة من إرهاب النظام الإيراني

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دبي – العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، من إسرائيل إن الإدارة الأميركية ستعمل على حماية المنطقة من إرهاب النظام الإيراني.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "حققنا السلام في المنطقة بفضل قرارات الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب"، معرباً عن أمل واشنطن "في أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون لاتفاق سلام".

من المؤتمر الصحفي في القدس
من المؤتمر الصحفي في القدس

في سياق آخر كشف بومبيو أنه سيزور هضبة الجولان المحتلة، في خطوة تمثل خروجاً عن سياسات الإدارات الأميركية.

وقال: "ستكون لدي فرصة اليوم لزيارة هضبة الجولان. كان أيضاً قرار الرئيس ترمب (في 2019) الاعتراف بها جزءاً من إسرائيل قراراً ذا أهمية تاريخية يمثل اعترافاً بالواقع".

من هضبة الجولان
من هضبة الجولان
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كما كشف أن الولايات المتحدة ستصنّف حركة مقاطعة إسرائيل، التي وصفها بـ"السرطان"، على أنها "معادية للسامية".

ويقوم بومبيو بجولة، بدأها السبت في فرنسا وقادته أيضاً إلى تركيا وجورجيا، ويختتمها في عدة دول خليجية، لترسيخ ثوابت سياسة الإدارة الأميركية الحالية.

وتأتي جولة بومبيو وسط النزاع الدائر في أميركا حول الانتخابات الرئاسية التي أعلن جو بايدن وعدة جهات إعلامية ورسمية فوزه بها، بينما يؤكد ترمب أن الفوز سُلب منه بسبب مزاعم بحصول تزوير.

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