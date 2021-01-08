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عود على بدء.. تركيا تناور عسكريا مقابل اليونان

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)
سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

عود على بدء.. تركيا تناور عسكريا مقابل اليونان

عودة إلى التوتر.. مناورات عسكرية تركية قبالة اليونان

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دبي- العربية.نت

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بعد هدوء نسبي طبع العلاقات المتوترة منذ أشهر بين اليونان وتركيا، عادت أنقرة إلى صب الزيت على النار.

فقد أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الجمعة، أن تركيا أصدرت إنذارين بحريين جديدين من أجل إجراء مناورات عسكرية بشمال وشرق بحر إيجه خلال الأسبوعين المقبلين.

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فتيل الغضب

تأتي تلك الخطوة التركية لتشعل من جديد فتيل الغضب والتوتر بين أثينا وأنقرة.

وكانت اليونان قد حذرت سابقا من المناورات التركية في إيجه وشرق المتوسط، مؤكدة أنها تسعى للتهدئة، وداعية تركيا للامتناع عن الأعمال الأحادية والتصريحات والإجراءات الاستفزازية.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- فرانس برس)
سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت هدوءا نسبيا ودعوات لمفاوضات بين البلدين سعيا لتذليل العقبات، برعاية بعض الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا.

سلوك غير قانوني

ومنذ أشهر توترت العلاقة بين البلدين على خلفية تنقيب أنقرة عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط، ما دفع الاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر إلى فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر إزاء كل من اليونان وقبرص.

اليونان
اليونان

وأرسل كلا البلدين سفناً حربية للمنطقة، كما أجريا مرات عدة تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي كريت وقبرص وساحل تركيا الجنوبي، بينما تضاعفت معارك المحاكاة بين الطيارين اليونانيين والأتراك فوق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ولطالما طبعت العلاقة بين أنقرة وأثينا، توترات ومشاكل منذ سنوات عدة.

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