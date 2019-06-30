مرشح ديمقراطي شاب يصف بايدن بـ "العجوز" فماذا كان رده؟

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة في 2020، جو بايدن، ونائب الرئيس الأميركي السابق، إنه لن يقبل النقد بأنه "شخص عجوز".

جاء ذلك خلال مناسبة للتبرعات في كاليفورنيا، مضيفاً: "أعرف أنني تعرضت للانتقادات، لكني أدرك أنني أستطيع أن أجمع البلاد في قلب واحد".

وقال: "لكن عليكم أن تخمنوا ما الذي أرفض قبوله، أن يقال الرجل العجوز"، وأضاف: "كما أنني أرفض هذا الوضع الراهن". يعني الأوضاع بالولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس ترمب.

موضوع يهمك وكأن شيئا لم يكن!.. تحولت الحرب بين ترمب وعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" بردا وسلاما بعد ستة أسابيع من صراع لا هوادة... ترمب يفاجئ الجميع ويرفع حظر "هواوي".. ماذا يعني ذلك؟ شركات

وقد قوبل كلام بايدن بالتصفيق من قبل مؤيديه، فيما مضى يقول: "الوضع الراهن لن يجعلنا صامدين.. وأنا أعني ذلك حقاً، فإذا وحّدنا هذه البلاد لن يكون أمامنا من مستحيل".





تمرير الشعلة

وكان النائب الديمقراطي إريك سوولويل (من كاليفورنيا) والبالغ من العمر 38 عاماً، قد انتقد يوم الخميس خلال المناظرة لمرشحي الرئاسة، عمْر بايدن.

وإريك سوولويل أحد المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، والثاني من حيث السن بعد بيت بوتجيج (37 عاماً).

وقد قال سوولويل عن المرشح البالغ من العمر 76 عاماً: "كان جو بايدن على صواب عندما قال إن الوقت قد حان لتمرير المشعل إلى جيل جديد من الأميركيين قبل 32 عاماً، ولا يزال على صواب اليوم".

وأضاف موجهاً حديثه لبايدن: "إذا كنّا سنحلّ مشاكل الأتمتة، فقم بتمرير الشعلة".

في إشارة منه إلى قضايا الذكاء الاصطناعي، والآليات ذاتية التشغيل، وأنه من الجيل خارج هذا النطاق.

وسبق أن وصف ترمب (73 عاماً) بايدن بأنه "أبطأ مما كان عليه".

إلى الآن، فقد تم التصويت على بايدن باستمرار باعتباره المرشح الأول المتصدر، لأكثر من عشرين مرشحاً يتنافسون على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020.