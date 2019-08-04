بومبيو: واثقون للغاية من بناء تحالف بحري في الخليج

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، إنه "واثق للغاية" من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج.

وطلب بومبيو من أستراليا المشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج.

وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر إلى أستراليا.

وفي وقت سابق، قال بومبيو إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم.

وأوضح بومبيو في تصريحات سابقة أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيراً إلى أن دولاً من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.

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هذا وكشفت تقارير عسكرية أميركية، الخميس الماضي، عن تسليح مقاتلات "إف 15" تشارك في طلعات جوية فوق هرمز، بذخائر عنقودية نوعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر، لتحديد الأهداف وتدميرها بدقة.

وأشارت التقارير إلى أن "إف 15 إي" هي مقاتلة ثنائية الدور مصممة لأداء مهام جو - جو، وجو - أرض، وتقوم حالياً بدوريات لضمان التجارة البحرية الحرة والمفتوحة في المنطقة.

كذلك أفاد تقرير لموقع THE WAR ZONE DRIVE، المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب قوارب صغيرة، كالتي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.