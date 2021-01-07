ترمب يؤكد: انتقال السلطة سيحصل بشكل منظم

بعد مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس الأميركي جو بايدن بـ 306 أصوات من المجمع الانتخابي، وبالتالي إعلانه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، قطع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الشك باليقين، مؤكدا على سلمية انتقال السلطة في البلاد.

وقال ترمب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

كما رأى أن تسليم السلطة لبايدن يشكل بداية كفاح فريق وأنصاره لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، إلا أنه اعتبر أن تلك الخطوة ستنهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

بعد ليلة صاخبة

أتى ذلك، بعد لحظات من مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على فوز المرشح الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي، إثر ليلة صاخبة اقتحم خلالها حشد عنيف من المشاغبين المؤيدين لترمب مبنى الكابيتول.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل امرأة برصاص الشرطة و3 آخرين إثر طوارئ طبية، في حين تعرضت نوافذ المبنى العريق للتحطيم، بينما أجبرت الغوغاء المشرعين ومساعديهم على الاختباء، في حماية شرطة الكابيتول.

يشار إلى أن فوضى المحتجين بدأت بعد فترة وجيزة من تكرار ترمب انتقاداته لنتائج الانتخابات أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين الذين دعاهم إلى واشنطن.

لكن بعد أكثر من ست ساعات على اندلاع العنف، استأنف المشرعون جلستهم، وصادقوا على فوز بايدن، بعد أن أثار الهجوم قلق بعض الجمهوريين، ولم يتم تقديم الطعون بالتالي إلا ضد تصويتي أريزونا وبنسلفانيا، غير أن المحاولتين خسرتا بشكل ساحق.