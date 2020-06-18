وصول المصريين العالقين في ليبيا إلى القاهرة

وصل في الساعات الأولى من صباح الخميس، العمال المصريين الذين تم تعذيبهم على يد ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، إلى القاهرة.

وتدخلت السلطات المصرية لتحرير العمال والافراج عنهم واعادتهم، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باعادتهم للبلاد.

ووصل 23 مصريا كانوا محتجزين في الأراضي الليبية إلى منفذ السلوم البري وكان في استقبالهم محافظ مطروح، ويصاحبهم قوات خاصة.

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن الإثنين الماضي، أن "تعذيب العمالة المصرية تم في مقر ميليشيا الحزم التابعة للوفاق في مصراتة".

وقال المسماري إن "الجيش الليبي حدد مكان تصوير تعذيب العمالة المصرية".

هذا واعتقلت ميليشيات قوات الوفاق عشرات العمال المصريين، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرّض لها العمال المصريون، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة.

وتم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة.

في المقابل، أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن واقعة الاعتداء على العمال المصريين على يد ميليشيا الوفاق في ليبيا "لن تمر مرور الكرام".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة المصرية، ردا على طلبات إحاطة في البرلمان المصري بخصوص الواقعة، إن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، مضيفه أنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المتربصين الذين يحاولون الإساءة وإشعال الفتنة بينها وأشقائها.