4 اتفاقيات.. نتنياهو يستقبل وفد الإمارات في إسرائيل

في زيارته الأولى، وصل الوفد الإماراتي المؤلف من وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش مطار تل أبيب، الثلاثاء، لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتكنولوجيا المتقدمة بين الدولتين.

موضوع يهمك اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد قراراً بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام‬⁩، معاهدة السلام... مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إعلان السلام مع إسرائيل العرب و العالم

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد إماراتي إلى إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين، كما سيوقع الجانبان 4 اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقدمة مستقبلين الوفد الإماراتي.

كما من المقرر أن تستغرق الزيارة حوالي 4 إلى 5 ساعات سيقضيها المسؤولون في مطار تل أبيب ضمن الإجراءات المتأخذة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد.

نتنياهو: صناعة تاريخ جديد

وفي كلمة ألقاها نتنياهو بمناسبة استقبال الوفد الإماراتي، رحّب رئيس الوزراء بالمسؤوليين، وأكد أن المنطقة تشهد على صناعة تاريخ جديد بسبب هذه الزيارة.

مباشر من #العربية | وصول الوفد الإماراتي إلى تل أبيب https://t.co/jItusDy1b0 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 20, 2020

كما كشف أن الجانبان سيوقعان 4 اتفاقيات من شأنها تغيير المسار الشعبي بين الإمارات وإسرائيل، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الاتفاقيات ستعمل على تلبية احتياجات الشعبين وتطويرها.

وأعلن أيضاً أن من بين الاتفاقيات هناك اتفاقية الطيران التي ستفتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وآسيا، مضيفاً أن بلاده ترغب بتعزيز قيم التعايش بين شعوب المنطقة.

إلى ذلك، دعا نتنياهو الوفد الإماراتي إلى زيارة أخرى بعد انتهاء فيروس كورونا.

إنجاز تاريخي

يشار إلى أنه وفي كلمة خلال قمة الأعمال لاتفاق السلام في أبوظبي، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بالإنجاز التاريخي الذي سيحقق منافع اقتصادية وأمنية في مختلف المجالات.

وقال الطاير إن معاهدة السلام هي نقطة بداية لرؤية جديدة يمكن تحقيقها من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.