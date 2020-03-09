نجاة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال

الان في كوبر حي الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تزامنا مع سير موكبه والحمد لله فشلت و هو الآن سليم pic.twitter.com/qASU255odg — Awad (@Awad_Nataly17) March 9, 2020

نجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

وأكد التلفزيون السوداني نجاة رئيس الوزراء من محاولة الاغتيال. وأضاف أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

وقام الأمن السوداني بتطويق موقع محاولة اغتيال حمدوك وبدء التحقيق في التفجير.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت زوجة رئيس الوزراء منى عبد الله قد أعلنت عن تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدةً أن "حمدوك بخير ولم يصب بشيء". وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".

موضوع يهمك أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، اللحظات الأولى لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء... شاهد اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال حمدوك بالخرطوم السودان

بدروه، أكد مساعد لحمدوك أن رئيس الوزراء السوداني لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.

من جهته، كتب خالد عمر الأمين العام لـ"حزب المؤتمر السوداني" على حسابه في "تويتر": "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية".

وأضاف: "وحدة وتماسك القوى الشعبية التي أنجزت الثورة هو حائط الصد لحماية السلطة المدنية، يجب أن لا يثنيا الإرهاب عن ذلك".