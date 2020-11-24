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سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في الباب الخاضعة لسيطرة تركيا

انفجار-تفجير-مفخخة-قباسين-حلب2
من مكان الانفجار في الباب
التدخل التركي

سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في الباب الخاضعة لسيطرة تركيا

استنفار كبير لفصيل "فرقة الحمزة" في الباب عقب اختطاف قيادي من الفرقة الموالية لتركيا من قبل مسلحين مجهولين

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دبي – العربية.نت

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انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتسبب الانفجار بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

وكان المرصد السوري قد تحدث أمس عن استنفار كبير لفصيل "فرقة الحمزة" في مدينة الباب، وذلك عقب اختطاف قيادي من الفرقة الموالية لتركيا من قبل مسلحين مجهولين في المدينة. وقام عناصر الفصيل بوضع حواجز متنقلة وبتسيير دوريات ضمن الأحياء.

مقاتلون موالون لتركيا في مدينة الباب (أرشيفية)
مقاتلون موالون لتركيا في مدينة الباب (أرشيفية)

وكان المرصد قد أعلن الأحد، إصابة عنصر في الفصائل الموالية لتركيا وأطفاله الثلاثة بجروح متفاوتة، إثر استهدافه بقنبلة يدوية من قبل مجهولين، في منطقة الزيادية بمدينة عفرين في ريف حلب.

من جهة أخرى، قال المرصد ومتحدث كردي اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات بين مقاتلين أكراد والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا أسفرت عن مصرع 11 مقاتلاً على الأقل. وتعد هذه إحدى أشرس المعارك بين الجانبين منذ أسابيع.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى (أرشيفية)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى (أرشيفية)
مسيّرات تركية تستهدف مواقع للنظام السوري وقسد بالرقة سوريا مسيّرات تركية تستهدف مواقع للنظام السوري وقسد بالرقة

وأضاف المرصد أن الاشتباكات التي وقعت مساء الاثنين قرب بلدة عين عيسى، اندلعت بسبب هجوم شنه عناصر الفصائل الموالية لتركيا على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال المرصد إن الفصائل الموالية لتركيا فقدت 11 مسلحاً في المعركة، كما قتل أو جرح عدد غير معروف من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، ويُدعى ميرفان قامشلي، وقوع الاشتباكات، قائلاً إن مقاتليه صدوا هجوماً كانت تدعمه تركيا.

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