الجيش اليمني يعلن أسر 20 حوثياً في جبهة صرواح

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، أسر 20 من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن مجاميع من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في ميمنة جبهة صرواح، مشيرا إلى أنه تم الاشتباك مع العناصر المتسللة وإلقاء القبض على 20 عنصراً حوثياً، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وبحسب البيان، فقد استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استهدفت، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بقصف مدفعي وصاروخي تجمعات ومواقع متفرّقة للميليشيا الحوثية الانقلابية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.