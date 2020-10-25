الجيش اليمني يسقط مسيرتين للحوثيين شرق صنعاء

أسقط الجيش اليمني، مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مديرية نهم شرق صنعاء، حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ومؤخراً، صعّدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

في سياق آخر، كسر الجيش اليمني، بإسناد من المقاومة الشعبية، السبت، هجوم شنته ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، وكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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وقال مصدر عسكري إن عناصر الجيش الوطني والمقاومة كانوا يرصدون تحركات الميليشيات الحوثية المهاجمة وتصدّوا لها بقوّة وأجبروها على التراجع بعد تلقيها ضربة موجعة وتكبّدها قتلى وجرحى.

وأكد أن المعارك التي خاضوها أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، إلى جانب تدمير عدد من الأطقم فيما استعاد الجيش طقمين آخرين بعتادهما.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.