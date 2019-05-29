هواوي تلجأ إلى القضاء الأميركي لمواجهة الحظر

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، أنها ستلجأ إلى القضاء الأميركي المستعجل لإبطال تشريع يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها.

وقال المسؤول القانوني بالشركة، سونغ ليوبينغ، في بيان أذاعه التلفزيون الصيني، إن "القانون يقرر بشكل مباشر بأن هواوي مذنبة ويفرض عليها عدداً كبيراً من القيود".

وكانت هواوي قد لجأت في آذار/مارس إلى القضاء لإبطال القانون الأميركي بدعوى أن الكونغرس فشل في تقديم أي دليل يبرر الحظر المفروض على منتجاتها.

لكن العملاق الصيني قرر الأربعاء رفع دعوى أمام قضاء الإجراءات الموجزة، ما يعني أن الحكم في هذه القضية سيصدره قاض منفرد وبالتالي لن تضطر هواوي لخوض محاكمة كاملة.

وأضاف سونغ: "نأمل أن تعلن المحاكم الأميركية أن حظر هواوي غير دستوري وأن تمنع تطبيقه".

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ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء الأميركي في الوقت الذي تواجه فيه هواوي، إضافة إلى القانون السابق الذكر، أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس دونالد ترمب وفرض بموجبه حظراً أوسع نطاقاً على منتجاتها.

والأمر التنفيذي، الذي تضمن مهلة 90 يوماً قبل البدء بتطبيقه، يمنع استخدام معدات هواوي في الولايات المتحدة ويدرجها على اللائحة الأميركية للشركات التي تمثل خطراً ويُمنع بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية، عدا عن مزاعم بشأن الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.