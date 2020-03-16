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ماكرون: نشر الجيش بمناطق كورونا وفضاء شينغن سيعلق

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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في وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.

وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين: "قررت الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للحد من كورونا"، مشدداً: "سنعاقب من يخل بهذا القرار. التنقل غير الضروري في فرنسا ممنوع تحت طائلة العقوبة".

كما أضاف أن "التنقلات في فرنسا ستكون فقط لقضاء الأمور الضرورية"، مشيراً: "نحن في حرب ضد فيروس كورونا".

وتابع: "سننشر الجيش في مناطق تفشي الفيروس بفرنسا".

وأوضح أن "فضاء شينغن سيعلق والحدود ستغلق للحد من كورونا".

إلى ذلك لفت إلى أنه قرر تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب كورونا.

كلمات دالّة

#فرنسا, #كورونا
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