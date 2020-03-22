رغم وفاة المئات.. خامئني: إيران قادرة على مواجهة كورونا

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد، أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء.

ورأى خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة عيد النوروز، أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء كورونا "أمر غريب".

وأضاف: "عرض الأميركيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس. وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا أن أميركا هي التي أوجدت هذا الفيروس، فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصاً في سبل مكافحتهم للفيروس".

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وشدد على أن "إيران لديها القدرة على تخطي أي أزمة بما يشمل تفشي كورونا"، معتبراً أن المسؤولين الإيرانيين اتخذوا "خطوات جيدة" لمكافحة الفيروس.

وقال خامنئي مخاطباً الأميركيين: "من المحتمل أن دواءكم المعروض هو وسيلة لنشر الفيروس أكثر".

وكان المرشد الإيراني قد ألغى خطابه المعتاد بعيد النوروز (العام الفارسي الجديد) في مرقد الإمام رضا في مشهد بسبب تفشي الفيروس.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي أكدت فيه إيران أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وسط 1556 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية، بينما تؤكد عدة جهات أن الأرقام أضعاف المعلن عنها.

وإيران هي واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم بسبب الفيروس الجديد. عبر الشرق الأوسط، تمثل إيران ثماني من أصل 10 حالات إصابة بالفيروس، حيث حمل أولئك الذين غادروها الفيروس إلى دول أخرى.