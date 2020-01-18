إيران تبحث شراء أجهزة لفك صندوقي "الأوكرانية" محلياً

كررت إيران رفضها تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي أسقطتها طهران في 8 يناير/كانون الثاني الحالي، إلى جهات خارجية ليتم فخصهما كما يجري عادةً في حوادث الطيران العالمية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، عن رئيس "لجنة الحوادث الجوية" في "منظمة الطيران المدني" الإيرانية، حسن رضائي فر، قوله إن اللجنة اقترحت على المسؤولين المعنيين في إيران شراء أجهزة وبرمجيات لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة.

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وأضاف: "قمنا بمراسلة الشركة المصنعة للصندوق الأسود لاطلاعنا بشأن أي البرمجيات مطلوبة لفك شفرة الصندوق"، موضحاً أن "كون الطائرة جديدة، فإن فك شفرة صندوقها الأسود بحاجة إلى أجهزة خاصة".

وتابع: "بعد تلقي الرد من المصنع المنتج، قدمنا للمسؤولين المعنيين قائمة بهذه البرمجيات لنبادر بشرائها إن أرادوا أن تتم عملية فك الشفرة داخل البلاد".

في سياق متصل، ذكّر رضائي فر أن مندوبين من أوكرانيا وكندا يشاركون مع الإيرانيين في اجتماعات فريق التحقيق حول حادث الطائرة.

وتعرضت الطائرة لقصف بصاروخ في 8 يناير/كانون الثاني بعد إقلاعها من طهران في الطريق إلى كييف، فسقطت وقضى كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً. واعترفت إيران بإسقاط الطائرة "عن طريق الخطأ"، بعد ساعات من قصفها قواعد عراقية تأوي جنوداً أميركيين في العراق، رداً على مقتل قائد فليق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.