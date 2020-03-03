فيديو رهيب لمغسلة جثث في إيران.. جثامين تنتظر أياماً

نشر ناشطون إيرانيون فيديو التقطه أحد سكان مدينة قم، يظهر تكدساً لجثث ضحايا كورونا في أحد المغاسل، بانتظار دفنها، بعد تأخر أيام، لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة لدفنها من قبل السلطات المعنية في المدينة الإيرانية.

وأظهر الفيديو الذي صور في مغسلة إلى جانب مقبرة "بهشت معصومة" في قم، أحد الأشخاص يقول "انظروا إلى تلك الجثث المكدسة، كما ترون هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا، وقد بقيت لأكثر من 6 أيام هكذا معروضة لعدم توفر ظروف الدفن المناسبة".

إيران :

فيديو مسرب من داخل احدى المستشفيات يظهر وفاة العشرات بفايروس #كورونا في مدينة #قم.

رحم الله الميتين ومن بالشفاء على المصابين........#كندا_بالعراقي pic.twitter.com/MZ3cx6wtjF — ALI KHALAF (@alikhalafbs) March 3, 2020

وتابع المعلق الذي ظهر في المقطع المصور قائلاً: "المصيبة كبيرة أكبر مما تتصورون أو تسمعون من قبل السطات الإيرانية ووسائل الاعلام، يموت يوميا العشرات في المدينة".

ولاحقاً عمد المصور إلى التقاط مشاهد قريبة لجثمان خسروشاهي، الذي توفي قبل 5 أيام، قائلاً: انظروا هذا مثال، إنه خسروشاهي المرحوم الذي توفي قبل 5 أيام، وما زال هنا دون دفن".

يذكر أن هادي خسروشاهي هو الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، الذي توفي الخميس، الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت في حينه وكالة "إرنا".

يأتي هذا في وقت ترتفع أعداد المصابين بالفيروس المستجد في البلاد. ففي آخر إحصاءات أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، عبر التلفزيون الرسمي، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 1501 حالة والوفيات إلى 66. وأضاف أن "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة، و12 وفاة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن، ويصل عدد الوفيات إلى 66".

كما أوضح أن "المحافظات الأكثر تضرراً هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمالاً)"، مضيفاً أن 291 شخصاً قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية عن الأحد.