صور مفاجئة.. انفجارات طهران استهدفت قاعدة للحرس الثوري

أظهرت صور للأقمار الصناعية أن الانفجار الذي وقع صباح الجمعة 10 يوليو/ تموز الجاري، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.

ووفقا لقناة "بي بي سي" الفارسية، فإن الصور التي التقطت عن طريق شركة "بلانتيت لابز Planet labs" للأقمار الصناعية بعد خمسة أيام من الانفجار، تظهر حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع، في غرمدرة، غرب طهران.

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وكان التلفزيون الإيراني أكد عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، وقوع انفجارات في غرب طهران بمناطق غرمدره وبلدة قدس، لكنه نفى لاحقا وجود أي انفجار.

كما تحدثت عدة وسائل إعلام إيرانية عقب الانفجار عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق غرب طهران مثل شهريار وغرمدره و بلدة القدس (قلعة حسن خان) غرب طهران.

هذا وانتشرت أنباء عن وضع الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة استنفار، وفقا لقناة "منوتو الفارسية" التي تبث من لندن.

وفيما رجحj "بي بي سي" الفارسية أن يكون الانفجار قد وقع في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، تحدثت أنباء غير مؤكدة عن أن الانفجار استهدف مستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران.

بدورهم، قال ناشطون إيرانيون إنهم سمعوا صوت الانفجار وشاهدوا تصاعد الدخان من قاعدة للحرس الثوري بين غرمدره وبلدة القدس، غرب طهران.

فيما قال آخرون إن الانفجار استهدف معسكر " الحسن المجتبى" التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري، ولا يعرف هوية الموقع بالتحديد بعد.

وجاء هذا الانفجار عقب سلسلة من الانفجار والحوادث "الغامضة" طالت منشآت نووية وعسكرية إيرانية كان أهمها انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وكذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز في أصفهان، في 2 يوليو /تموز الجاري، مما أثار تساؤلات حول هجمات محتملة.