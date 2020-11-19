  • مباشر
اللغة

أبرامز: أي عودة أميركية للاتفاق النووي ستواجه عقبات عديدة

US Special Representative for Iran and Venezuela, Elliott Abrams, attends a Senate Committee on Foreign Relations hearing on US Policy in the Middle East on Capitol Hill in Washington, DC on September 24, 2020.
المبعوث الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز
نووي إيران

أبرامز: أي عودة أميركية للاتفاق النووي ستواجه عقبات عديدة

المبعوث الأميركي الخاص لإيران: على الإدارة الأميركية التشاور مع حلفائنا في الشرق الأوسط وأماكن أخرى قبل اتخاذ أي خطوة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، إن "أي حكومة أميركية تريد العودة إلى الاتفاق النووي ستواجه العديد من العقبات".

وأضاف أبرامز، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال": "يجب على الحكومة الأميركية التشاور مع حلفائنا في الشرق الأوسط وأماكن أخرى" قبل اتخاذ أي خطوة.

وأكد أن "إيران تنتهك الاتفاق النووي" المبرم مع مجموعة الـ5+1 في 2015، مضيفاً: "منذ توقيع الاتفاق، إيران طورت برنامجها الصاروخي الخاص ونفذت عمليات هجومية في جميع أنحاء المنطقة".

من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في 2015
من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في 2015

وأوضح أن هناك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران غير مرتبطة ببرنامجها النووي، بل تتعلق بانتهاكها لحقوق الإنسان وبدعمها للإرهاب، مضيفاً: "لا يمكن تغييرها بسهولة". وذكّر بأن النظام الإيراني "واصل شن هجمات في جميع أنحاء المنطقة".

يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم، إن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

من مؤتمر بومبيو في القدس اليوم
من مؤتمر بومبيو في القدس اليوم

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي مازال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

الرئاسة الفرنسية: برنامج إيران النووي وصل إلى عتبة خطيرة العرب والعالم نووي إيران الرئاسة الفرنسية: برنامج إيران النووي وصل إلى عتبة خطيرة

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي. وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية.

كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.

وأتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية.

وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذي بات يضرب البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد