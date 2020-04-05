حاول الالتفاف على العزل لشراء السجائر.. فتاه في الجبال

عادةً ما يشتري سكان المناطق الحدودية الفرنسية مع إسبانيا سجائرهم من هذا البلد، لأنها أرخص، إلا أن أحدهم تاه في جبال البيرينيه بعدما قرر قطع المسافة، مشياً للالتفاف على إجراءات العزل.

موضوع يهمك ابتكر مطعم ألماني تقليدي طريقةً للتكييف مع طلبات الزبائن غير التقليدية في زمن وباء فيروس كورونا المستجد.وفي مواجهة... هكذا "تحايل" مطعم ألماني تقليدي لعدم الإغلاق في ظل كورونا الأخيرة

ونددت "كتيبة أعالي الجبال" في الدرك الوطني الفرنسي في جبال البيرينيه الشرقية في جنوب فرنسا، بغياب الحس المدني لدى هذا المواطن المقيم في بلدة بيربينيان، والذي عُثر عليه "منهكا ويرتجف من البرد وتائها في مرتفعات بيرتوس"، وهي بلدة قريبة من الحدود مع إسبانيا.

ومن أجل إنقاذه اضطرت السلطات إلى إرسال مروحية للدفاع المدني.

وروى عناصر الدرك قائلين: "انطلق الشاب من بربينيان بالسيارة إلا أنه مُنع من المرور عند المعبر الحدودي بين فرنسا وإسبانيا. فقرر مواصلة طريقه سيراً على الأقدام من خلال درب مخصص للنزهات أملاً بعبور الحدود عبر الجبال".

وبعد انقاذه بالمروحية، غُرم الشاب مبلغ 135 يورو لعدم احترامه إجراءات العزل.

وفرض كل من فرنسا وإسبانيا إجراءات عزل صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا.

واليوم، أعلنت فرنسا تسجيل 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، وهي حصيلة يومية أدنى مقارنة باليومين الماضيين، لكنّها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8078 حالة وفاة. كما تم تسجيل 1873 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا لترتفع الحصيلة إلى 70478.

من جهتها، سجّلت إسبانيا 674 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع المجموع إلى 12418 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المعروفة 130759 حالة.