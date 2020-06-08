ليبيا.. أوروبا تدعو لحماية المدنيين وتؤكد على الحل السياسي

في وقت دعت عدة دول أوروبية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات، مرحبة بمبادرة القاهرة التي أعلن عنها أمس الأول، وسط تمسك حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، بالخيار العسكري، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5+5 تحت رعاية البعثة الأممية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

موضوع يهمك أكثر من 18 ألف سجين ومعتقل في سجون ميليشيات الحوثي، منهم 8 آلاف في صنعاء وحدها، يتوزعون على نحو 30 سجناً ومعتقلاً، أصبحت... 18 ألف معتقل في سجون الحوثي.. والميليشيات تنشر الوباء اليمن

كما شددت البعثة، الاثنين، على "الالتزامات الإنسانية للأطراف المتنازعة بضمان حماية المدنيين".

جاء ذلك على حساب الاتحاد الأوروبي في ليبيا على فيسبوك، نقلاً عن بيان لرئيس بعثة الاتحاد، آلان بوجيا، بعد اتصال الأحد مع وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة.

وقالت البعثة إنه "تم مناقشة عملية إيريني وتفويضها للمساهمة في إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

جرائم حرب المرتزقة

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت طالبت الأحد حكومة طرابلس بـ"إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان: "تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

"إعلان القاهرة"

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان أعلن السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.

وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.