بالصور.. متشدد "النصرة" جثة في ليبيا

قتل قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين في محيط مدينة سرت الليبية، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، لقناتي العربية والحدث، الجمعة.

وأوضح المرصد أن سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت، مشيراً إلى أنه كان ينتمي سابقاً إلى جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة .

كما أضاف أن "أبا يعرب" هرب قبل سنوات إلى مناطق "الجيش الوطني" السوري المدعوم من أنقرة. وسكن لفترة في مدينة إدلب. ثم سافر إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات الوفاق، ومن ضمن المرتزقة السوريين التي تنقلهم تركيا إلى طرابلس، للقتال ضد الجيش الليبي.

وكانت تقارير صحفية أشارت الخميس بالعثور على جثته والتأكد من هويته إثر الاطلاع على أوراقه الثبوتية.

يذكر أن الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري كان اتهم عدة مرات تركيا بنقل متطرفين من النصرة من سوريا إلى ليبيا،مؤكدا رصد رحلات جوية مباشرة من تركيا إلى مصراتة وطرابلس تنقل مسلحين من "جبهة النصرة" قاتلوا في سوريا.

كما أكد سابقا أن عدد المقاتلين الأجانب في ازدياد، متوقعاً حدوث عمليات انتحارية.