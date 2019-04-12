لهذا انسحب خالد عبدالرحمن من حفلته في نجران

انسحب الفنان خالد عبدالرحمن من حفلته الغنائية في نجران لأسباب تنظيمية، وقدم اعتذاره للجمهور قبيل مغادرة المسرح محاطاً برجال الأمن.

وكشف عبدالرحمن عن عزمه رفع شكوى تجاه الشركة المنظمة للحفلة، مشيراً إلى أنها غير مؤهلة لإقامة الحفلات، طالباً من جمهوره المحافظة على الهدوء.

وحول تداعيات الانسحاب من الحفل الغنائي الذي قدم من خلاله 3 أغنيات فقط، بث الفنان مقطع فيديو أكد من خلاله أنه سيرفع شكوى ضد الشركة المنظمة عن طريق إمارة نجران وهيئة الترفيه لمحاسبتها، قائلاً: "بإذن الله سنقدم عليهم شكوى لأنهم غير مؤهلين لإقامة الحفلات أو التعاقد مع أي أحد".

وأضاف: "هذا إيضاح كامل ومباشر إن حفلتنا في نجران ألغيت تماماً لعدم استيفاء الشروط من قبل المتعهد".

كما شدد على أن كل شخص قام بشراء تذكرة حفلته له الحق في استرجاعها.

وشهد الحفل الغنائي حضور جمهور كبير فاق مساحة المكان. وأوضحت بعض مقاطع الفيديو عدم جاهزية المسرح وسوء الترتيبات.

ومن المقرر أن يحيي خالد عبدالرحمن حفلاً غنائياً مساء الجمعة 12 أبريل/نيسان بمشاركة الفنان عبدالعزيز المعنى، وذلك ضمن حفلات السعودية في مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.