السعودية تغلق المراكز التجارية والمطاعم للحد من كورونا

أعلنت أمانة الرياض، الأحد، غلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على تويتر "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا.. #أمانة_منطقة_الرياض:

إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا.. #أمانة_منطقة_الرياض:

إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. pic.twitter.com/jnT4kDyiee — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 15, 2020

وأكدت على منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.

كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس #كورونا..

منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.. — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 15, 2020

جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، في وقت سابق الأحد، قراراً بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

من جانبها، حثت وزارة الصحة السعودية، الأحد، كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.