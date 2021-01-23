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التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

صواريخ باليستية حوثية (أرشيفية)

التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

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دبي- العربية.نت

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم السبت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف أعلن أمس أيضا إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر.

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كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

انتهاكات الحوثي

يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مرارا أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الأمن والملاحة الدوليين. كما حذرا مرارا من محاولة الميليشيات استهداف المدنيين، مؤكدا في الوقت عينه أنه ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية.

وقبل أسبوع، أعلن التحالف كذلك اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. ونبه في حينه إلى أن الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.

يذكر أن تقريرا لمجلة نيوزويك الأميركية كان أفاد قبل أيام بأن إيران نشرت درون من طراز "شهيد-136" التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

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