24 لاعباً ارتدوا قميص الاتحاد والأهلي

دائماً ما يحمل التنافس بين الاتحاد والأهلي إثارةً كبيرة ليست فقط داخل الملعب إنما على مستوى التعاقدات بين الفريقين، حيث ارتدى قرابة 25 لاعباً قميص الناديين خلال السنوات الماضية.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين هداف الاتحاد السابق وهداف ديربي جدة سعيد غراب الذي بدأ مشواره من ناشئي الأهلي لينتقل ويصبح إحدى الركائز الأساسية بالاتحاد ومن ثم ينتقل إلى النصر ومنه إلى الأهلي ثم عاد واعتزل مع ناديه الاتحاد.

ومن أبرز اللاعبين الذين مثلوا الفريقين الدولي المعتزل خالد مسعد الذي فاجأ جماهير ناديه بالتوقيع للغريم التقليدي الاتحاد بعد 20 عاماً قضاها في أسوار ناديه.

وبعد رحيل مسعد بموسمين قرر الراحل محمد الخليوي مدافع الاتحاد خلع قميص ناديه وارتداء قميص الأهلي في موسم 2003 ولعب معهم 3 مواسم كاملة لينتقل بعدها إلى أحد ويقرر الاعتزال.

ويبرز بالقائمة لاعبو الأهلي إبراهيم سويد وخالد قهوجي وعبدالله الواكد الذين قرروا الانتقال من الأهلي إلى الاتحاد، في حين أن الأهلي نجح أيضاً في كسب توقيع نجم الاتحاد السابق عبدالفتاح عسيري في موسم 2016 والذي وقع رسمياً مع النصر الشهر الماضي.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب يعتبر البرازيلي سيرجيو ريكاردو أحد أشهر اللاعبين الذين لعبوا للفريقين، حيث كان علامةً بارزة في مباريات الديربي بعد تسجيله 13 هدفاً مع الاتحاد والأهلي.

ومن اللاعبين الذين انتقلوا من الاتحاد إلى الأهلي علي عسيري وعادل رواس وعبدالرحمن كتلوج وعبدالعزيز حسام الدين وإبراهيم الكلجة وعبدالفتاح شعيب وسالم سويد وعبدالحميد الخيبري.

في حين يوجد هناك 8 لاعبين آخرين انتقلوا من الأهلي إلى الاتحاد هم: عبدالرؤوف لباد ومبارك أبوغنم وموسى مرزوق وحسين القوزي وتيسير آل نتيف وهيثم الجهني وإبراهيم هزازي وأحمد العوفي.

آخر اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الناديين مدافع الاتحاد الحالي حمدان الشمراني الذي بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي ومن ثم انتقل إلى الفيصلي ومنه إلى الاتحاد مطلع هذا الموسم.